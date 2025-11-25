Хотят ходить и под парусами

В Севастопольской детской морской флотилии им.Кузнецова завершился период навигации. Теперь основные занятия переместились в учебные аудитории с акцентом на теоретическую подготовку.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сергей Ширяев.

По его словам, успешному проведению занятий очень помогли два небольших катера, принадлежащих флотилии: «Скиф» и «Волна». Они были получены в 2017 году и теперь обеспечивают учебные выходы ребят в море.

— На этих катерах наши учащиеся отрабатывают навыки управления и маневрирования. Катера также в качестве сопровождающих обеспечивают шлюпочные выходы, — рассказал С.Ширяев. Он напомнил, что деньги на закупку катеров и шести новых ялов были выделены по поручению Президента РФ.

Наряду с новыми флотилия продолжает использовать и старые плавсредства: «Мечта», «Надежда» и «Романтик», которые вместе с новыми судами многие годы ошвартованы в оконечности Южной бухты.

— Сейчас навигация уже закончилась. Дети на ялах уже не ходят — их подняли. Но на катерах ходят. Что касается старых судов, то, несмотря на то что пришло время их списывать, процесс этот оказался непростым и небыстрым. Мы продолжаем их использовать во вспомогательных целях. Например, в плохую погоду дети могут спрятаться от дождя в кают-компании. Они также нужны нам, чтобы пришвартовывать ялы, — пояснил капитан дальнего плавания, педагог-методист флотилии Евгений Шулятьев.

Он похвалился успехами ребят: в начале ноября учащиеся флотилии приняли участие в VI Международных соревнованиях по судомодельному спорту в классах секции «С» (стендовые модели) «Кубок Цемесской бухты-2025» и привезли из Новороссийска золотые медали.

Мечтают о собственной шхуне

Учебный процесс сейчас обеспечен значительно лучше, чем до 2014 года. Но преподаватели мечтают о пополнении флотилии плавсредством, которое позволило бы выходить за пределы севастопольских бухт. Вместе с севастопольским отделением Юнармии они даже разработали совместный проект «Паруса Черного моря». Речь идет об учебных морских походах, которые ребята уже осуществляют на протяжении нескольких лет.

Проблема лишь в том, что для реализации этого проекта у флотилии нет своего плавсредства, поэтому учащиеся, как правило, принимают участие в походах в качестве гостей. Один из таких походов — на двухмачтовой парусной шхуне «Святая Татьяна» (флагмане морской флотилии «Артека») — ребята совершили в нынешнем июне и до сих пор с восторгом вспоминают, как это было здорово.

Пока не получается

— Нам очень нужно новое парусное судно, на котором можно ходить вдоль берегов Крыма. Это может быть яхта, на которой мы могли бы размещать до 12 ребят и преподавателей. Мы также смогли бы участвовать в различных мероприятиях на своем собственном судне, а не идти каждый раз к кому-то с протянутой рукой. Правда, пока у нас ничего не получается, но мы не теряем надежды, — пояснил Е.Шулятьев.

И выяснилось, что не зря. По словам Е.Шулятьева, существует перспектива постройки реплики яхты адмирала Лазарева «Ореанда». Этим занимаются члены Клуба яхтенных капитанов — Севастопольская кают-компания. Проект готов, и даже уже известно, что яхту будут строить на верфи Попилова в Инкермане. Но...

— Флотилия должна быть обеспечена хотя бы одним таким плавсредством, чтобы обеспечивать достойную морскую практику и соответствующую предпрофессиональную подготовку, которую даёт Севастопольская морская флотилия, — уверен педагог.