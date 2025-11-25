Бахчисарайская администрация заплатит деньги укушенным детям

Прокуратура взыскала с местной администрации денежные средства в пользу детей, которых укусили собаки.

Прокуратурой Бахчисарайского района проведена проверка исполнения должностными лицами требований законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными. Установлено, что в результате нападения безнадзорных собак несовершеннолетним причинены физические и нравственные страдания.

Прокуратурой района в интересах несовершеннолетних в суд направлено три исковых заявления о возмещении морального вреда, которые удовлетворены, сумма ущерба судом оценена в 20 тысяч рублей каждому, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.