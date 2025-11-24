Задержали студента, завербованного телефонными мошенниками

По версии следствия, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции.

Следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту хищения обманным путем суммарно более миллиона рублей у двух севастопольцев.

Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала студенту позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата, после чего выманили у него код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о «взломе» его учетной записи, а после — от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма.

Под угрозой уголовного преследования и обещания «реабилитации», злоумышленники убедили парня стать «внештатным сотрудником ведомства» и участвовать в «операциях по возврату денежных средств потерпевшим от мошенничества гражданам». За каждую успешную поездку по передаче денег было обещано вознаграждение — 5% от суммы.

В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде «молот-сталь» для конспирации и получал деньги. Ему передал 420 тысяч рублей 38-летний мужчина, ставшего жертвой аналогичного обмана. Курьер отправился на такси в Ростов-на-Дону, оплатив перевозку из полученных у потерпевшего средств, и отдал наличные такому же посреднику мошенников.

При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученных от 18-летней девушки, посыльного задержали на Крымском мосту.

На время следствия задержанному студенту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.