Виноградари потеряли до 30% урожая из-за заморозков

Урожай винограда оказался ниже возможного из-за произошедших весной заморозков и града — некоторые хозяйства потеряли до 30% урожая. При этом качество собранной ягоды отличное, а производство вина ожидается не ниже, чем в прошлом году, сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя по итогам сбора урожая.

«В этом году из-за заморозков и града в апреле и мае текущего года на ряде виноградников потери урожая в регионе составили порядка 30%. На смену прохладной весне пришло засушливое жаркое лето, и растения испытали резкий старт роста — как результат, урожай этого года составил 21 тыс.т: столового винограда — 0,12 тыс.т, технического — 20,88 тыс.т. Качество урожая большинством производителей отмечается как отличное, с правильными кондициями, фенольной зрелостью и высокой концентрацией», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным департамента, в 2024 году было собрано 24,4 тысяч тонн винограда, в том числе столового — 0,99 тысяч т, технического — 23,41 тысяч тонн.

В Севастополе в этом году сбор начался в обычные сроки — 12 августа, а завершается он традиционно в ноябре. Выращиванием винограда в регионе занимаются 40 хозяйств, в целом в Севастополе производится порядка 50 технических сортов винограда.

Прогнозируется, что общий объем выпуска вина в 2025 году будет не ниже прошлогоднего.

«В 2024 году, по представленным данным предприятий винодельческой отрасли, произведено вина и вина игристого 30,25 млн бутылок, что на 28,92% выше аналогичного периода 2023 года (23,42 млн бутылок). За 10 месяцев 2025 года произведено вина и вина игристого 25 млн бутылок, планируется произвести порядка 30 млн бутылок», — уточнили в департаменте.

Университетское виноделие

Также в департаменте сообщили, что в этом году впервые был собран урожай на учебно-научном полигоне элитного виноградарства Севастопольского государственного университета — ягода сорта «Каберне-совиньон».

Поясняется, что это первый в России подобный объект. Полигон занимает площадь 25 га, создан в 2019 году. Здесь бакалавры и магистры направлений «Виноградарство и виноделие» и «Управление виноградарским и винодельческим предприятием» получают на полигоне практические навыки по специальностям агроном-виноградарь и технолог-винодел.

«Университетом закупается уникальное для России оборудование, которое позволяет вручную брать образцы почвы с глубины до двух метров без рытья шурфов. После обработки полученных данных в лаборатории определяется, какие привойно-подвойные комбинации сортов винограда лучше сажать в каждом секторе участка. Для проектирования виноградников используются цифровые технологии», — отметили в департаменте.

Виноградарство в Севастополе

Природные условия в Севастополе не подходят для выращивания товарной пшеницы и многих культур, традиционных для других регионов РФ. Основой сельского хозяйства здесь является виноградарство, причем большая часть урожая перерабатывается в вино. При этом власти и бизнес Севастополя также активно развивают энотуризм — экскурсии на виноградники и винодельни. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия, что обеспечивает высокое качество и особые характеристики вин.

Прошлая зима в причерноморских регионах была мягкой даже для юга России, а в середине марта на Крымском полуострове стояла аномально теплая погода. Однако в апреле пришли заморозки, несколько раз выпадал снег, в некоторых районах прошел град. Прошедшее лето при этом оказалось жарким и засушливым.