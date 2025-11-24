В 2026 году тарифы на электроэнергию изменят 1 октября

Распоряжение Правительства РФ предполагает перенос срока индексации тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ним потребителей и тарифов на услуги по передаче электроэнергии населению и коммерческим потребителям с 1 июля на 1 октября 2026 года.

Это соответствует графику индексации, который предусматривает Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Документ разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она и проконтролирует, чтобы тарифы на электроэнергию для населения не превышали предельные уровни.