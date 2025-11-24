Собираются поднять ставки транспортного налога

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, размер налоговых ставок по этому налогу является одним из самых низких в РФ. Увеличить их предлагается до уровня минимальных, действующих в Южном федеральном округе. Делается это для обеспечения сбалансированности дорожного фонда города. Ни политическая, ни социально-экономическая ситуации в регионе не оказали влияния на разработку данных поправок.

Пресс-служба правительства Севастополя назвала корректировку ставок умеренной: «Изменения предложены не «вверх по максимуму», а до минимального уровня, уже действующего в соседних регионах».

Приводятся такие примеры: «Для владельца Lada Granta (106 л.с.) это означает рост налога с 742 до 1060 рублей в год — на 318 рублей [...]. В то же время владельцы более мощных машин будут платить больше, но все еще меньше, чем в большинстве соседних регионов. Например, за Toyota Camry (181 л.с.) налог вырастет с 4525 до 7240 рублей в год (+2715 руб.), тогда как в Ростовской области за такой же автомобиль заплатят 8145 рублей, в Астраханской — 8688 рублей. А за BMW X5 (306 л.с.) — с 35190 до 45 900 рублей, что ровно столько же, сколько в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае».

Изменения по транспортному налогу для физлиц будут действовать с 2027 года, а для юридических — уже с 2026-го. В совокупности эти меры позволят направить в дорожный фонд дополнительно около 118,5 млн рублей ежегодно, начиная с 2027 года (в 2026-м — около 13 млн рублей за счет сроков уплаты), подсчитали в департаменте финансов.

В Севастополе сейчас зарегистрировано 129 673 легковых автомобилей. Из них более 104 тысяч — относятся к категориям до 150 л.с., 3 622 — имеют мощность свыше 250 л.с.

На автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно транспортный налог не поднимут. Он останется 5 рублей с каждой лошадиной силы.

Следующая категория — легковые автомобили свыше 100 л.с. до 150 л.с. — им транспортный налог увеличат на 43% — с 7 до 10 рублей.

При мощности двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. — ставка вырастет на 60% — с 25 до 40 рублей.

Почему-то на автомобили мощностью свыше 200 л.с. до 250 л.с. транспортный налог не поднимают. Их владельцы будут, как и раньше, платить по 75 рублей за каждую лошадиную силу. А для самых мощных авто — свыше 250 л.с. — налог вырастет на 30% — до 150 рублей за каждую «лошадь» под капотом. Отметим, что такая ставка налога действует по всей России.

Более существенно ставки налога поднимут на автобусы мощностью до до 200 л.с. включительно — +222% — с 9 до 20 рублей, на яхты мощностью до 100 л.с.. — +333% — с 30 до 100 рублей за лошадиную силу. Для более мощных — +200% — до 300 рублей за л.с.

А самый большой рост транспортного налога ожидает владельцев самолетов и вертолетов: +500% — с 50 до 250 рублей за каждую л.с.

Налог на роскошь

В отношении легковых автомобилей дороже 10 млн рублей в России действует повышенный коэффициент 3 — налог на «роскошь». Он распространяется на автомобили:

— средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет;

— средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Владельцы таких авто платят транспортный налог в тройном размере. За новый BMW X5 (306 л.с.) из примера выше нужно будет заплатить не 45 900, а 137 700 рублей в год.

Льготники

Есть несколько категорий севастопольцев, которые могут не платить транспортный налог.

Многодетные семьи имеют право на льготы по транспортному налогу: не облагается одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, а при наличии второго транспортного средства с мощностью до 100 лошадиных сил сумма налога по нему снижается вдвое.

Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны ВОВ, инвалиды и чернобыльцы имеют льготу на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, кроме кроме воздушных транспортных средств, яхт и гидроциклов.