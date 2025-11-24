Пенсионные удостоверения стали электронными

Социальный фонд России ввел в обращение электронное свидетельство пенсионера. Это полноценная альтернатива привычному пластиковому документу и доступна в личном кабинете на портале госуслуг. При этом ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены.

«Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять», — объяснила управляющая Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

Обладателю QR-кода больше не нужно носить пластиковое удостоверение с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на Госуслуги, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. Это еще один шаг в масштабной программе цифровизации социальной сферы, направленной на то, чтобы сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным для каждого.

Пенсионеры могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе регионального Отделения СФР. Оно не будет лишним при отключении мобильного интернета.

За консультацией можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Севастополю по телефону (8-800-100-00-01), переключившись на оператора второй линии. Звонки с любых телефонов по всей России бесплатны.