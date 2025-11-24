Опыт подводной робототехники пригодился в медицине

Иногда, чтобы решить сложную медицинскую задачу, полезно посмотреть на нее глазами инженера-робототехника.

Ученые кафедры «Искусственный интеллект и автономные системы управления» и лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления» СевГУ столкнулись с классической проблемой обучения ИИ. Чтобы нейросеть научилась находить редкую патологию, например рак надпочечников, ей нужно скормить тысячи снимков. А взять их негде: заболевание встречается нечасто, реальных данных мало, плюс действуют строгие ограничения по приватности пациентов.

Решение нашли изящное. Ученые использовали генеративные модели (GAN), чтобы синтезировать недостающие данные. Грубо говоря, система сама создала реалистичные «медицинские» изображения, на которых и обучилась точной диагностике.

Любопытно, что в основу лег опыт разработки зрения для подводных роботов. Алгоритмы, которые СевГУ использует для ориентации беспилотников в мутной воде, оказались эффективны и при анализе снимков МРТ.

Доктор технических наук, профессор Вадим Крамарь так объясняет пользу системы: «Человек, производящий диагностику, устал, у человека плохое зрение, человек на секунду отвлекся. Нужно исключить эти моменты... Если врач имеет дело с большой группой пациентов, он может прогнать через нейросетевые модели большое количество изображений за одну секунду и сразу же выделить подозрительные, по которым решения будет принимать уже узкий специалист».

Технология не заменяет врача, но снимает с него рутинную нагрузку, оставляя силы для главного — принятия решений по сложным случаям, считает пресс-служба СевГУ.