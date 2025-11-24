Новый НИИ займется созданием беспилотников

Созданный в этом году в составе Севастопольского государственного университета Научно-исследовательский институт «Интеллектуальное приборостроение и робототехника» в 2026 году займется реализацией трех крупных проектов по программе «Приоритет-2030», сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

По данным Минобрнауки, в 2026 году 106 университетов — участников программы «Приоритет-2030» получат гранты на развитие в общей сумме на 26,8 млрд рублей. Средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий. СевГУ вошел в третью группу, а значит, в следующем году получит 100 млн рублей.

«На 2026 год объем финансирования для нас остается прежним. Перечень стратегических технологических проектов для нашего вуза также не меняется: флагманский СТП — это «Разносредные морские робототехнические комплексы группового применения», также мы продолжаем работу по СТП «Гамма» и «Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками». Все эти проекты сегодня сосредоточены внутри созданной в этом году высшей технологической школы — ими занимается входящий в ее состав НИИ «Интеллектуальное приборостроение и робототехника», — рассказал В.Нечаев.

НИИ создан 1 июля в составе Высшей технологической школы «Севастопольский приборостроительный институт». Он должен обеспечить высокий уровень инженерных разработок и способствовать их более активному выводу на рынок.

Задачи на 2026 год

По данным СевГУ, стратегический технологический проект «Гамма» предполагает развитие созданной в вузе импортозамещающей системы автоматизированного проектирования для разработки микроэлектроники «Гамма». В частности, в 2026 году запланирована интеграция с другими российскими системами, которые уже активно используются разработчиками.

Результатом работы по проекту «Интеллектуальные системы управления мультисредными эколого-климатическими рисками» уже стало включение двух измерительных устройств в госреестр Росстандарта. Также они интегрированы в первый в РФ блок «Экологическая безопасность» госсистемы «Безопасный город». В 2026 году ожидается расширение использования софта «Каскад-М», который уже начали внедрять в подразделениях Росгидромета», реализация совместного с партнерами из КНР проекта по мониторингу прибрежных зон, внедрение новых программных решений в сфере виноградарства и реализация ряда других проектов.

В рамках стратпроекта «Разносредные морские робототехнические комплексы группового применения» в 2025 году на базе СевГУ создан Координационный центр по морским технологиям в области защиты водных пространств, куда вошли ведущие предприятия РФ, занимающиеся такими разработками, включая концерн «Калашников» и концерн НПО «Аврора», а также профильные вузы и научные учреждения.

На 2026 год стоит задача по выработке ряда решений, в том числе — программных, для платформы, обеспечивающей работу аппаратов в водной и воздушной средах, и для других элементов проекта. Планируется создание отдельной лаборатории «Искусственный интеллект и роевое управление».

В долгосрочной перспективе планируется получить комплекс технологий в области робототехники и искусственного интеллекта, который позволит создать роевые морские системы — то есть комплексы, в составе которых беспилотные аппараты сразу в нескольких средах: в воздухе, на воде и под водой, — будут скоординировано выполнять миссии.

О вузе

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики), готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.