Географический диктант можно написать в Институте биологии южных морей

30 ноября Институт биологии южных морей РАН им.А.О.Ковалевского станет площадкой для написания одиннадцатого по счету Географического диктанта – 2025. Участникам предложат конференц-зал в главном здании института на проспекте Нахимова,2.

Для участия в этой ежегодной международной просветительской акции Русского географического общества необходимо пройти регистрацию до 28 ноября включительно.

Это предлагается сделать через онлайн-форму, по электронной почте: referent@ibss-ras.ru или позвонив по телефону: +7 978 830 26 01.

30 ноября площадка будет работать по следующему распорядку:

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12:15-13:00 – написание диктанта;

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;

13:10 – закрытие площадки.

Проход на территорию ФИЦ ИНБЮМ будет осуществляться по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Центральной площадкой страны традиционно станет Шуваловский корпус МГУ им.М.В.Ломоносова.