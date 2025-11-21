Все временно закрытые аэропорты РФ готовы к открытию

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация. Единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны — прим.ТАСС), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов», — ответил Д.Ядров на вопрос ТАСС.

На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

Ранее сообщалось, что Росавиация сохранила численность персонала 10 южных аэропортов и центральной части России на уровне не менее 90% по сравнению с 1 января 2022 года.