Учительница должна вернуть миллион

Полученную выплату по программе «Земский учитель» женщина решила не возвращать. Но суд взыскал с нее один миллион рублей.

Департамент образования и науки города Севастополя обратился с иском в Балаклавский районный суд о взыскании с учителя-ответчика единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей, полученной по программе «Земский учитель», которые педагог, уволившись раньше установленного соглашением срока, не вернула в бюджет.

В ходе судебного разбирательства ответчица заявленные требования признала, пояснив, что условия договора ею не выполнены, однако в настоящее время она не имеет возможности возвратить деньги.

Суд признал требования департамента обоснованными и удовлетворил иск.

Программа «Земский учитель» реализуется в Севастополе с 2020 года, она направлена на обеспечение кадрами сельских школ. Обязательным условием получения подъемного миллиона являются наличие профессионального образования (педколледж) и готовность проработать в регионе не менее пяти лет. Возрастной ценз участников программы — до 55 лет включительно.