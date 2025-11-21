Стал четырехкратным чемпионом мира по шашкам
Девятилетний севастопольский шашист Николай Краснов получил титул четырехкратного чемпиона мира, завоевав семь медалей различного достоинства.
Учащийся Малой академии наук Н.Краснов стал обладателем сразу несколько медалей на чемпионате и первенстве мира по шашкам. Соревнования проходили в турецкой Анталье и были организованы Международной федерацией шашек. Всего в чемпионате участвовали спортсмены из 14 стран.
Н.Краснов выступил в шашках-64: в классической программе, в быстрой игре и в молниеносной игре. Он также блестяще показал себя в соревнованиях по стоклеточным шашкам: в классической программе и быстрой игре, а также в молниеносной игре в дисциплине «шашечная композиция» среди юниоров до 20 лет.
В мае Н.Краснов стал победителем первенства Европы по шашкам-64 среди участников в возрасте до девяти лет.
Юниора тренирует старший тренер сборной Севастополя по шашкам, педагог МАН Григорий Шоломович Бакши. Он принял участие в ветеранском турнире и завоевал бронзовую медаль Кубка мира по стоклеточным шашкам в молниеносной игре в своей номинации.