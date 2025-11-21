Стал четырехкратным чемпионом мира по шашкам

Учащийся Малой академии наук Н.Краснов стал обладателем сразу несколько медалей на чемпионате и первенстве мира по шашкам. Соревнования проходили в турецкой Анталье и были организованы Международной федерацией шашек. Всего в чемпионате участвовали спортсмены из 14 стран.

Н.Краснов выступил в шашках-64: в классической программе, в быстрой игре и в молниеносной игре. Он также блестяще показал себя в соревнованиях по стоклеточным шашкам: в классической программе и быстрой игре, а также в молниеносной игре в дисциплине «шашечная композиция» среди юниоров до 20 лет.

В мае Н.Краснов стал победителем первенства Европы по шашкам-64 среди участников в возрасте до девяти лет.

Юниора тренирует старший тренер сборной Севастополя по шашкам, педагог МАН Григорий Шоломович Бакши. Он принял участие в ветеранском турнире и завоевал бронзовую медаль Кубка мира по стоклеточным шашкам в молниеносной игре в своей номинации.