Определен новый предельный срок сдачи Исторического бульвара

Перепроектировать и доделывать реконструкцию мемориального комплекса будет АО «Севастопольстройпроект». Это госпредприятие назначено единственным подрядчиком по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительных работ на Историческом бульваре.

Соответствующее распоряжение подписано 20 ноября председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

В документе указано, что предельным сроком, на который заключается госконтракт с АО «Севастопольстройпроект», — 29 февраля 2028 года. Подрядчик может привлекать для работ субподрядчиков, но самостоятельно должен выполнить не менее 70% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.

Новость прокомментировал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев: «Для Севастополя это важнейший объект, открытия которого все очень ждут. Заказчик у этого федерального объекта — ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Нам, благодаря поддержке Минстроя РФ, Минфина РФ и лично заместителя председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина удалось решить вопрос выделения дополнительного финансирования объекта в рамках федеральной части госпрограммы развития Крыма и Севастополя».

По словам губернатора, чтобы ускорить возобновление работ, «мы сами перепроектировали проект благоустройства бульвара. Проект еще пройдет экспертизу и архитектурный совет. На бульваре мы восстановим исторические объекты (например, беседку «Грибок»), проложим коммуникации, займемся озеленением, освещением, восстановим историческое ограждение».

Архитектурный совет по проекту состоится в ближайшее время.

«С учетом подготовленного проекта мы рассчитываем, что прохождение экспертизы завершится к весне 2026 года, и мы сможем приступить к выполнению основных работ на бульваре», — считает М.Развожаев.

Исторический бульвар ремонтируют с 2018 года.

Уже отреставрированы 14 объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар».

На апрель 2026 года намечено открытие отреставрированного здания Панорамы. Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана, этим занимается Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря.