Обновленный автовокзал работает в штатном режиме

Впервые за 30 лет на территории севастопольского автовокзала заменили асфальт, бордюры, обустроили пешеходные дорожки и зоны ожидания.

Ремонт, который выполнял АО «Севгорстрой», занял два месяца. С 21 ноября автовокзал работает в штатном режиме.

— Все работы приняты. Качество исполнения оцениваю как хорошее. Основные работы были связаны с выравниванием уклонов и подъемов горизонта для того, чтобы ливневые дожди не затапливали площадку автовокзала, — отметил директор ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» Денис Будыш.

Количество платформ увеличено с трех до шести, что позволило оптимизировать посадку пассажиров и отправление автобусов по направлениям и времени. Особое внимание уделили дренажу территории. Рельеф скорректирован, чтобы предотвратить подтопления во время обильных осадков. В зоне въезда на вокзал сделаны подъемы, а в центральной части — ливневка для отвода воды.

Далее благоустройством территории, нанесением разметки для стоянки больших, средних и малых автобусов, обозначений пешеходных зон и специальных съездов-выездов для маломобильных граждан займется ремонтно-хозяйственное подразделение предприятия.

— Мы видим проблематику и работаем над ней. В том числе и по благоустройству территории, — заверил Д.Будыш на вопрос о скамейках и прочих удобствах автовокзала.

С 2014 года автовокзал находился в ведомстве ГУПС «Севавтотранс». В ноябре 2024 года в рамках реорганизации предприятие перешло в подчинение ГУПС «Севэлектроавтотранс». На сегодняшний день севастопольский автовокзал обслуживает до 40 маршрутов, 20 из них — по Крыму и столько же — за пределы полуострова. В сутки предприятие перевозит до тысячи пассажиров, а автовокзал обслуживает в год до 900 тысяч человек.