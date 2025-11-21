На средства гранта будут возрождать музыкальные традиции

Среди победителей — военно-исторический и военно-музыкальный проект «Севастополь. Музыка Победы» Севастопольского отделения РВИО. Проект включает серию выступлений Севастопольского военного оркестра полка Росвардии на знаковых площадках города.

Как рассказал «Севастопольской газете» член Совета РО РВИО, советник Музея обороны Севастополя Дмитрий Серов, проект является плодом соглашения, заключенного в 2022 году между РВИО и войсками Национальной гвардии России о сотрудничестве в сфере развития военной истории, традиций и исторической памяти:

— Это военно-музыкальный и военно-исторический проект, направленный на сохранение и популяризацию военно-музыкальных традиций Севастополя, а также истории Армии и Военно-Морского флота России 19 века.

В основу проекта положена проведенная РВИО в этом году в Балаклаве музыкально-историческая церемония «Вечерняя зоря», ставшая первым таким музыкальным фестивалем. Его успех позволил масштабировать проект на весь город, включив новые общественные площадки.

В качестве основной локации проведения мероприятий планируется оставить Балаклавский парк, но добавить Парк живой истории «Федюхины высоты», мемориальный комплекс-музей обороны Севастополя «Малахов курган», экопарк «Лукоморье».

Организаторы проекта договорились с руководством музея фортификационных сооружений «Михайловская батарея» о проведении на их плацу мероприятия с участием севастопольского оркестра Росгвардии, что также станет реализацией соглашения.

Тему «Военной зори» планируется продолжить с привлечением еще одного партнера — ансамбля исторического танца «Южный свет».

Как сообщил Д.Серов, проект получит развитие в 2026 году.

— Мы планируем, возможно, уже в 2026 году попробовать не только эпоху обороны Севастополя, но и расширить проект до начала 20 века. Это было тоже интересное и очень красивое время. В перспективе же планируется масштабировать проект до второй героической обороны города и освобождение Севастополя, — анонсировал Д.Серов.

Он не стал уточнять сумму гранта (это семь миллионов рублей), но заметил, что в реализации проекта также используются собственные средства и инвестиции.

— Общая их сумма значительно превышает сумму гранта, — заметил Д.Серов.