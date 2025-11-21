Мошенники дозванивались через терминалы в Севастополе

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который обеспечивал работу телефонных станций в схеме дистанционных мошенничеств.

Установлено, что 38-летний житель Тольяти в октябре 2025 года арендовал в Севастополе две квартиры для размещения абонентских терминалов — SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России. Он обеспечивал бесперебойную работу оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах.

Из арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества. Сумма причиненного гражданам РФ ущерба превышает 50 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, телефонные аферисты, находясь в других регионах, обзванивали граждан и под предлогом сохранности убеждали переводить деньги на «безопасные счета». В результате противоправных действий злоумышленников пострадали не менее трех жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму около 53 миллионов рублей.

Устанавливаются и другие пострадавшие от мошенников.