Двое жителей Севастополя обвиняются в спланированном половом преступлении

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 и 19-летних местных, обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней организованной группой.

Следственным отделом по Балаклавскому району установлено, что вечером 6 сентября 2025 года молодые люди заманили 15-летнюю знакомую в свои «Жигули», вывезли в безлюдное место, где совершили в отношении нее преступления сексуального характера.

Подозреваемые были оперативно задержаны сотрудниками полиции и по ходатайству следствия заключены под стражу.

Собрана достаточная доказательственная база, в том числе — подтверждающая четкий и заранее спланированные действия фигурантов.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Также прокуратура направила в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда.