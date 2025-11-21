Два покупателя водки сцепились у магазина

Конфликт между двумя незнакомцами у магазина со спиртным закончился причинением телесных повреждений средней тяжести и уголовным делом, сообщила пресс-служба УМВд России по Севастополю.

Нетрезвый 47-летний мужчина выходил из магазина с купленной бутылкой водки. В дверях он столкнулся с 30-летним местным жителем, который собирался приобрести алкоголь для вечернего отдыха.

В пылу ссоры более молодой покупатель нанес несколько ударов кулаком в лицо своему оппоненту и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники магазина, ставшие свидетелями конфликта, вызвали пострадавшему скорую помощь.

Подозреваемого задержал участковый ОП №1 «Инкерман». Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против здоровья граждан и грабеж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.