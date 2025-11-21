Доснимают эпизоды фильма «Оборона Севастополя»

Речь идет о документальном игровом фильме, посвященном киношедевре А.Ханжонкова и его творчеству. Съемки ведутся в том числе на Малаховом кургане и в Парке живой истории «Федюхины высоты». Об этом «Севастопольской газете» рассказал член Совета РО РВИО, советник Музея обороны Севастополя Дмитрий Серов.

По его словам, от фильма Ханжонкова «Оборона Севастополя» сохранилось менее 40%, целый ряд сцен и эпизодов были утрачены, в том числе о посещении Великих князей Николая и Михаила обороняющегося Севастополя в день Инкерманского сражения в октябре 1854 года.

Для восполнения этого пробела в Парке живой истории «Федюхины высоты» сняли этот эпизод под названием «В тылу Инкерманского сражения». Воспроизводить происходившее 171 год назад пришлось, руководствуясь батальным полотном Григория Шукаева, иных документальных свидетельств просто нет.

Эпизод игровой, в нем участвуют костюмированные актеры. Причем, костюмы, являясь репликами, довольно аутентичны и соответствуют эпохе в деталях, поскольку исполнены по канонам того времени и отличаются исторической педантичностью. Образы того времени создают в том числе реконструкторы АНО «32-й флотский экипаж команды брига «Меркурий».

Как рассказал Д.Серов, фильм задуман, как своеобразное исследование творчества Ханжонкова.-

– 19 ноября мы провели съемки реконструкции сюжета боя на Малаховом кургане. Впервые это было столь масштабно: по количеству воинов на площадке и снимающей аппаратуры, – рассказал Д.Серов.

Выход фильма планируется в начале лета 2026 года.