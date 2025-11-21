Дорожные знаки на улице Крейзера — сюрприз от третьих лиц

Подвед департамента транспорта обещает демонтировать неожиданно появившиеся знаки, указывающие, как парковаться у тротуаров, которых нет.

Так ответило на информационный запрос «Севастопольской газеты» ГКУ города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры».

Несколько дней назад жители обратили внимание, что на ул.Крейзера вдоль проблемного долгостроя жилого комплекса ЖСК «Центр» люди в дорожных жилетах устанавливают столбы со знаками «Парковка на тротуаре» и «Парковка вдоль тротуаров». Но как автомобилисты будут следовать знакам, если на этой улице в одних местах тротуар вообще отсутствует, в других — высота бордюров не позволяет автомобилю заехать на тротуар? В некоторых местах знаки указывают места для парковки у ворот частных домов и у гаражей.

Еще одно препятствие для парковки вдоль тротуара — строительный забор, ограждающий стройплощадку, установленный вплотную к проезжей части. В этом месте также установлен знак, регламентирующий место парковки вдоль тротуара, которого нет. Как тут парковаться, если забор препятствует посадке и высадке пассажиров? И вообще, с какой целью установлены знаки? Зачем на совсем небольшой ул.Крейзера столько парковочных мест?

Перечень вопросов оказался куда более объемным, чем полученный редакцией ответ.

«Дорожные знаки, установленные на ул.Генерала Крейзера (6.4 «Парковка» и 8.6.3, 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», были размещены третьими лицами и не входят в существующую утвержденную схему организации дорожного движения на указанном участке», — говорится в ответе.

В ближайшее время данные дорожные знаки будут завешены либо демонтированы. Правда, с ремаркой, что это будет сделано «до момента согласования и реализации иных мероприятий, связанных с изменением организации дорожного движения на ул.Генерала Крейзера».

Кто нуждается в таком количестве парковочных мест, и что подразумевается под словосочетанием «третьи лица», можно лишь догадываться.

А укутанные сейчас в черные пакеты дорожные знаки, явно указывают, что движение по этой улице собираются сделать односторонним.