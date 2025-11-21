Бизнесмен подозревается в мошенничестве при ремонте корабля ЧФ

Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве при ремонте корабля Черноморского флота в Севастополе. Также против него планируется возбуждение дела о даче взятки.

Ранее со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю сообщалось, что начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. В отношении офицера военным следственным управлением СК РФ по Черноморскому флоту заведено дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

«В отношении взяткодателя в настоящее время тем же следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота», — цитирует сообщение ТАСС.

Также планируется возбуждение дела по ст.291 (дача взятки) и еще ряд дел по иным эпизодам преступной деятельности, связанной с ремонтом кораблей Черноморского флота.

Уточняется, что государству нанесен ущерб в размере свыше восьми млн рублей.