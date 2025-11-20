Уточнили, что нужно построить и достроить

Правительство России утвердило обновленную схему территориального планирования в сфере здравоохранения, направленную на увеличение доступности медицинской помощи, включая высокотехнологичные услуги для населения. Документ разработан с учетом положений Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Он сменит утративший актуальность аналогичный регламент, действующий с 2012 года. В утвержденной схеме значится 136 медорганизаций, которые планируется реконструировать и построить в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Финансовые средства на строительство и реконструкцию будут определены в рамках бюджетного процесса на очередной финансовый год и плановый период.

В обновленную схему включены шесть севастопольских объектов: должны реконструировать и достроить хирургический корпус больницы №9 в Балаклаве, инфекционную больницу на Фиолентовском шоссе, два палатных корпуса на 220 коек в психиатрической больницы там же, палатный корпус на 140 коек больницы №4 на Северной стороне, больницу скорой медицинской помощи и многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера на Камышовском шоссе.