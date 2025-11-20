Суд пересмотрит отмену конфискации имущества экс-чиновника

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об отказе в аресте и конфискации имущества бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова, сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно материалам дела, Нусинов, используя свой статус первого заместителя директора департамента здравоохранения, оказал давление на руководителя подрядной организации, ответственной за ремонт Городской больницы №5, и заставил его выполнить работы в своих апартаментах, при этом обвиняемый оплатил лишь 20 процентов от общей суммы, оставшуюся часть он обещал компенсировать через заключение контрактов с организацией в качестве единственного поставщика услуг», — уточнили Российскому агентству правовой и судебной информации в пресс-службе кассационного суда.

Также суд установил, что во время пандемии, находясь на посту председателя Согласовательной комиссии по оценке нужд и целесообразности закупки медицинских изделий, В.Нусинов заключил несколько госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты по ценам, которые в семь раз превышали их фактическую стоимость. Это нанесло ущерб городскому бюджету на сумму более 20 миллионов рублей.

За получение взятки и халатность уволенный к тому времени чиновник был приговорен к семи годам колонии строгого режима, со штрафом в размере восьми миллионов рублей и взысканием в пользу города более 20 миллионов рублей.

Адвокат В.Нусинова подал кассационную жалобу, настаивая на неподтвержденности его вины. Заместитель прокурора Севастополя, в свою очередь, оспаривал решения нижестоящих судов, касающиеся отмены ареста имущества экс-чиновника, и требовал решить вопрос об обязательной его конфискации.

Кассационный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и отменил ранее принятые судебные акты в части, касающейся отмены конфискации имущества. Остальные положения приговора оставлены без изменения. Дело в части вопросов об отмене ареста и конфискации направлено на новое рассмотрение в Гагаринский районный суд Севастополя.