Стали лауреатами Всероссийской премии «Голос истории»

РОО Севастопольский военно-исторический клуб с проектом «Первая оборона Севастополя. Потомству в пример» стал лауреатом Всероссийской премии «Голос истории».

Организатор премии — АНО «Герои Отечества», ее цель – историческое просвещение молодежи, объединение лучших практик изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи.

Всего было подано 1775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Лауреатами стали 29 проектов и физических лиц в 11 номинациях, в том числе общественные организации, педагоги, молодые исследователи, авторы образовательных инициатив, лидеры школьных и студенческих сообществ.

Оценивали конкурсные работы 43 специалиста Экспертного совета: историки, педагоги, исследователи в области работы с молодежью, представители общественных организаций и лидеры мнений. В результате обсуждения поданных заявок были определены призеры и победители. В номинации «Лучший образовательный проект» лауреатом признано РОО Севастопольский военно-исторический клуб с проектом «Первая оборона Севастополя. Потомству в пример».

Лауреаты приглашены в Москву, где 28 ноября состоится церемония награждения, там же будет сообщено о распределении призовых мест в номинациях.

Для лауреатов также подготовили насыщенную деловую и культурную программу, включающую посещение музеев и экскурсий. Кроме того, запланированы встречи с известными историками и государственными деятелями.