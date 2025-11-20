Подпорную стену на Вакуленчука обещают сдать до конца года

Подпорные стены здесь были построены из известняковых блоков в середине 70-х годов прошлого века. Сейчас их усиливают и заново отделывают.

Как рассказал начальник отдела организации строительства и строительного контроля Александр Скляр, всего восстановлению подлежат девять подпорных стен и три лестницы, правда, к ремонту последних строители еще не приступали. Общая площадь покрытия всех девяти стен составляет 720 кв метров, а той, что находится у домов №10 и 12 — более 200.

Согласно проекту, часть стен отделывают методом торкретирования, остальные 600 квадратов поверхности облицуют известковой плиткой. По словам А.Скляра, торкретирование позволит создать защитный слой, которые будет прочнее, чем бетон, на 30-40%. Это достигается давлением, под которым нагнетается торкретирующий слой.

Два вида применяемой отделки на данной стене он объяснил изначальным плиточным покрытием, а использование декоративной штукатурки (так называемой «шубы») — более высокими техническими характеристиками.

Проведение ремонтных работ усложнены рядом моментов. Например, для демонтажа зеленых насаждений на примыкающем к стене газоне пришлось получить порубочный билет. При этом подрядчику все же удалось сохранить примерно 30% растений, намеченных к вырубке.

По оценке А.Скляра, на сегодня процентная готовность объекта составляет примерно 60%, а завершить все работы надо до конца года.

Не все решено

Ведущий инженер компании подрядчика — ООО «Объединенная сервисная компания» Алексей Алексеев рассказал, что на сегодня полностью выполнен демонтаж облицовки подпорных стен, в том числе бетонорубашки, а также монтаж оголовка (карниза). Заторкретированы четыре стены, ведутся работы по установке анкеров для дальнейшего монтажа армирующего каркаса. После этого рабочие продолжат торкретирование стен и устроят карниз. Еще одним видом работ станет установка металлических парапетов.

— В рамках контракта на всех подпорных стенах будет установлено ограждение. Порядка 350 метров. Также при ремонте лестниц, примыкающих к подпорным стенам, будут установлены перила, — пояснил А.Алексеев.

Правда, пока остается неясным, кто займется восстановлением зеленых насаждений на газоне. Проектом благоустройства эти работы не предусмотрены, что очень беспокоит жильцов дома. Также пока не решен вопрос с примыканием подпорной стены к существующему асфальтобетонному покрытию двора.

На вопрос о гарантиях завершения всех работ до конца года, А.Алексеев сказал, что полной гарантии дать не может, но строители приложат все усилия. Изменить планы, по его словам, могут неблагоприятные погодные условия, например, дождь.