Офицер Минобороны арестован по делу о приемке некачественного ремонта корабля

Начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ в Севастополе арестован на два месяца за вымогательство и получение взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ФСБ, мужчина вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного ремонта корабля ЧФ, который проводился по госконтракту.

«Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — цитирует сообщение ТАСС.

Действиями подозреваемого государству нанесен материальный ущерб свыше 8 млн рублей. В отношении него военным следственным управлением СК РФ по ЧФ возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий», предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.