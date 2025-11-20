Назначили двух директоров департаментов

Указом губернатора Севастополя от 19 ноября 2025 года на должность директора департамента здравоохранения – члена правительства Севастополя назначен Виталий Денисов. Впервые В.Денисов был назначен на должность главы севастопольского горздрава в ноябре 2020 года.

Аналогичным Указом от 19 ноября 2025 года на должность директора департамента образования и науки-члена правительства Севастополя назначен Максим Кривонос. Впервые на эту должность М.Кривонос заступил в июне 2024 года.