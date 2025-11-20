На легализацию гостевых домов дали месяц

Заксобрание на пленарном заседании 18 ноября приняло в двух чтениях проект закона «О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Закон дает возможность индивидуальным жилым домам быть средством размещения. Легализация их деятельности будет способствовать повышению качества и безопасности услуг, а также увеличению налоговых поступлений в бюджет города.

Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года. Чтобы с 1 января 2026 года владельцы гостевых домов смогли легально работать, им нужно самостоятельно добавить сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения.

Начался эксперимент

До 2025 года гостевые дома в России находились в «серой зоне», не считаясь средствами размещения. Они не включались в единый реестр объектов туристской индустрии, поэтому собственник мог сдавать комнаты как физическое лицо, как самозанятый или ИП, платить налоги и ограничиваться базовыми санитарными и пожарными нормами. Но с 1 сентября 2025 года вступили в силу Федеральный закон от 07.06.2025 №127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» (далее — Федеральный закон № 127-ФЗ) и Положение о классификации гостевых домов.

Теперь гостевой дом — это тип средства размещения представляющий собой индивидуальный жилой дом или часть жилого дома, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома.

Особые требования предъявляются как к гостевому дому, так и к его собственнику:

— в доме должно быть не больше 15 комнат, в которых могут одновременно проживать не более 45 гостей;

— дом должен быть зарегистрирован в Росреестре, состоять на кадастровом учете и не быть самовольной постройкой;

— дом должен находиться на земле населенного пункта, предназначенной под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство;

— собственником дома должно быть физическое лицо. Если владельцев несколько, один из них может внести дом в реестр, получив согласие от остальных. Если одно физическое лицо владеет несколькими гостевыми домами, то зарегистрировать можно только один объект — по своему выбору.

Процедура классификации состоит из двух основных шагов:

— самостоятельно оценить свой дом на соответствие стандартам гостевого дома;

— внести данные о доме в государственный реестр средств размещения.

Проверить соответствует ли дом требованиям, можно на сайте Росаккредитации, затем нужно зарегистрироваться в разделе «Гостеприимство» на сайте Росаккредитации (vk.cc/cRort8), используя учетную запись Госуслуг, и в завершении внести информацию о своем гостевом доме в разделе «Классификация», объяснила пресс-служба Севреестра.