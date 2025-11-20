Арт-объекты в городе — не украшение, а вызов

Арт-объекты стали темой очередного обсуждения в Союзе архитекторов Севастополя. Участвовать в дискуссии, кроме членов Союза, пригласили студентов-архитекторов и всех интересующихся.

Сообщение на заданную тему представила член союза Елена Корнева, сразу обозначившая, что речь пойдет не о памятниках, а элементах городской среды, создающих настроение и атмосферность.

Есть ли такие в Севастополе, важны ли они, достойны ли украшать улицы города, или...

Для начала Е.Корнева привела заграничные примеры: «Облачные врата» в Чикаго, скульптура гигантского спящего младенца в Сингапуре, мост из рук в Венеции. Отечественными примерами послужили скульптурные изображения животных в Северной Осетии, отражающие тему единения человека с природой. Плавно перейдя к крымской тематике, архитектор вспомнила об инсталляциях Арт-кластера «Таврида»: гигантский человек, смотрящий в море, не менее гигантская Ассоль, вышедшая встречать свои «Алые паруса».

В последние годы Крым действительно пополнился интересными и порой неожиданными арт-объектами. Рекордсменом в этом смысле стал курорт «Мрия», с расположенными на его территории зеркальным шаром, а также оригинальными скульптурами «Танец с одуванчиками», «Истина-это красота», «Экспансия», «Рука бога» и др.

На пляже в Евпатории есть скульптура Геракла, на набережной в Алуште — морской конек, Симферополь славен бронзовыми пчелками, разбросанными по всему городу и побуждающими к их поиску.

Арт-объекты — это вызов

Такие объекты — не столько украшение, сколько вызов, — считает Е.Корнева. Их главная цель — гармонизировать пространство, вызвать эмоции и способствовать коммуникативности людей.

С этим посылом она и предложила вспомнить самые значимые арт-объекты в Севастополе. Один из самых известных, по мнению Е.Корневой, — солнечные часы на набережной Приморского бульвара. Они были установлены в 2008 году при реконструкции бульвара и до сих пор исправно показывают время в солнечный день.

Цветочные часы на Синопском спуске появились позднее, в 2022 году, но тоже являются арт-объектом.

На вопрос о других известных примерах, аудитория отозвалась упоминанием серии уличных скульптур на проспекте Октябрьской Революции: «Свидание», «Юный футболист с собакой», «Велосипедистка», «Мальчик с собакой», «Художник», «Семья»...

С этого момента обсуждение приняло более полемичный характер. Одним эти скульптуры пришлись по вкусу, другие участники встречи настаивали, что это штамповка, лишенная всякой художественности.

О художественности

А какой из арт-объектов обладает этой самой художественностью? Точно, не символ любви ко всему подряд в виде фанерной галочки с географическим названием и сердечка. Есть такое и на улице Пожарова в окружении зеленых пластиково-травяных медведей. Но это еще что! К городским арт-объектам относятся и розовые фламинго, бабочка и пара чумазых лебедей в сквере на ул.Гамарника.

Заметим, что эти объекты не были предусмотрены проектом благоустройства и стали для жителей района не самым приятным сюрпризом. И не только из-за того, что являются откровенным кичем, но и потому что не отвечают требованиям вандалоустойчивости, а, значит, безопасности. Фламинго неоднократно оказывались поваленными, а из бабочки и теперь торчат куски проволоки.

Впрочем, самую яркую реакцию вызвало упоминание балаклавского Пегаса. Объяснить его появление в сквере толком не может никто: никакой привязки к местности эта инсталляция не несет и является разве что ярким примером бессмысленного расходования бюджетных средств.

Достойные есть!

В процессе обсуждения выяснилось, что достойные арт-объекты в городе все-таки есть. Например, скульптуры Вячеслава Яковлева, установленные сейчас в Комсомольском парке. Или два объекта «Переход» около здания Морской библиотеки и ТРЦ «Симолл». Они появились там в 2023 году.

Задумка москвича Ивана Калиничева — победителя первого сезона фестиваля «Культурный код Севастополя» действительно интересна. Арт-объект представляет собой некий временной портал между военным прошлым и современной жизнью Севастополя. В основе — подлинные архивные фотографии, на которых запечатлены реальные девочки, жившие в Севастополе в 50-х годах прошлого века.

Другое дело, что оба объекта можно отыскать, лишь точно зная, где они находятся, многие севастопольцы об их существовании не подозревают.

Интересным, по мнению Е.Корневой, является и установленный на пляже «Аквамарин» в 2023 году «Якорь» Алексея Комова. Этот арт-объект также стал победителем фестиваля «Культурный код Севастополя», и, значит, выбран профессионалами.

А судьи кто?

Вопрос выбора также стал предметом дискуссии в Союзе архитекторов. По мнению его членов, оценка должны оставаться за профессионалами, а не выбираться по принципу «Нравится — не нравится». Последнее довольно затруднительно, если учесть, что даже в составе городского Архитектурно-художественного совета количество профессионалов-архитекторов не является определяющим.

Еще одна проблема — несоответствие утвержденных проектов реализованным. Именно так случилось на пл.Восставших, где вместе обсужденного проекта каким-то чудом появились объемные конструкции «пауки», значение которых до сих пор неясно.

К слову, член Архитектурно-художественного совета, депутат заксобрания Константин Пирогов убежден, что приоритет в выборе арт-объектов должен принадлежать самим жителям города, которые могли бы активнее участвовать в обсуждении проектов благоустройства.

Правда, на вопрос, почему так не получается, у него ответа нет.