В Крыму ведутся работы по улучшению освещенности дорог

В Республике Крым реализуется масштабный проект по строительству систем наружного освещения на автомобильных дорогах.

Основная цель работ — снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счет улучшения видимости и освещенности дорожного полотна, рассказал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов..

ГУП РК «Крымавтодор» приступило к осуществлению работ в апреле 2025 года. На сегодняшний день выполнен и реализуется ряд проектов, в том числе:

Автомобильная дорога Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью (в пределах города Красноперекопска). Освещение полностью установлено на участке протяженностью около 5 км. Стоимость работ составила 41 млн рублей;

Автомобильная дорога Симферополь – Ивановка (в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка). Степень готовности объекта составляет 100%, стоимость — 82,6 млн рублей, а общая протяженность освещаемых участков — более 8,6 км.

Кроме того, работы ведутся на Восточном и Западном обходах Симферополя.

На Восточном обходе они выполняются в три этапа в рамках трех контрактов. Общий объем финансирования — порядка 81 млн рублей, готовность объектов — 90%, протяженность освещаемых участков — 4,2 км. Подключить освещение планируется поэтапно до 15 декабря. Работы на Западном обходе уже завершены: освещено 3,2 км.

На 2026 год запланировано продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других.