Строительство тоннеля и дороги объектам культурного наследия не повредит

Проект «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 ул. Генерала Петрова, на участке от ул. Очаковцев до ул. Пожарова, в рамках обеспечения транспортной доступности «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе»» получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Ее проводили с 2 по 10 сентября 2024 года по заказу разработчика проекта ООО «ВЕСТА».

Как сообщается в Акте экспертизы, целью ее проведения является обеспечение сохранности при производстве работ следующих объектов культурного наследия регионального значения: жилой дом по ул. Очаковцев, 2; жилой дом 1910 г, в котором в 1916 г. проживал Д.И. Ульянов» (ул. Очаковцев, д. 6), жилые дома по ул. Новороссийской,10; 14, 16, жилые дома по ул. Генерала Петрова,3, 8, 10, 14, а также выявленный объект археологического наследия «Участок регулярной городской жилой застройки второй половины XIX – начала XX века» (к западу от Одесского городского оврага, в юго-восточной части земельного участка с кадастровым номером 91:03:001011:11 по улице Генерала Петрова,20/улица Щербака,26, в 0,02км к северо-западу от пересечения улиц Генерала Петрова и Щербака).

В результате проведенной экспертизы сделан выводом, что проект разработан в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Экспертом также подтверждена возможность обеспечения сохранности всех перечисленных объектов культурного наследия регионального значения.