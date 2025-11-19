Пиво и вино из Севастополя возили в Минск

В этом году она проходила в Минске. Основная цель выставки — знакомство с передовыми технологиями производства в пищевой индустрии, продвижение новых торговых марок, наполнение отечественного продовольственного рынка качественными продуктами питания и напитками.

В «Продэкспо-2025» принимали участие два севастопольских предприятия: пивоварня «Северная сторона» и винодельня «Любимый город». Они не только продемонстрировали свои товары, но и изучили опыт других производителей, познакомились с новыми технологиями и тенденциями в пищевой промышленности, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«На выставке состоялось более 50 бизнес-контактов, не менее 20 выразили заинтересованность в сотрудничестве. Были переговоры как с крупными компаниями, так и с небольшими кафе и ресторанами», — рассказал главный технолог пивоварни «Северная сторона» Алексей Латуненко.

По словам директора ООО «Любимый город ЛТД» Владислава Рыкова, винодельня наладила контакты более чем с 30 компаниями, включая крупные торговые сети Республики Беларусь, получила положительные отзывы от иностранных покупателей.

Севастопольские участники благодарны Центру поддержки экспорта за возможность участия в выставке-ярмарке.