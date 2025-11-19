На выставке – клинки, сабли, кинжалы, кортики

Всего на выставке «Холодное оружие трех эпох» в ретрокинотеатре «Украина» научные сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя подготовили экспозицию холодного оружия из 40 экспонатов разных эпох.

В витринах выставлены экспонаты, которые впервые достали из музейных фондов, в том числе прусский хиршфангер, а также русские пехотные тесаки.

Посетители выставки также могут увидеть кортики разных эпох, в том числе один из самых интересных, принадлежавший венгерскому унтер-офицеру 30-х годов 20 века.

Как оказалось, экземпляр является эксклюзивным, поскольку таких кортиков было изготовлено совсем немного. Его украшением является мифологическая птица Венгрии турул, изображение которой помещено на гарде.

Еще один интересный экспонат – клинок русской пехотной сабли, на который методом травления нанесены изображения двуглавого орла и вензеля императора Николая II. Есть на клинке и клеймо известной немецкой фирмы-изготовителя Алекс Коппель Золинген. Оказывается, фирма Золинген в конце XIX – начале XX века поставляла свои клинки в Россию.

Японское холодное оружие представлено японскими мечами син-гунто. Под рукояткой меча можно прочесть надпись, говорящую, что он сделан Исидо Тэрухидэ, проживающим в провинции Сэки. В дополнение к японским экспонатам выставлен флаг с японского транспортного торгового судна. Его еще называли флагом пожеланий. Это означает, что родственники писали на флаге пожелания своему воину.

Из экспозиции следует, что холодное оружие всегда было не только орудием убийства, но еще и признаком статусности его владельца. Оно также могло быть религиозным или мировоззренческим символом. Интересно, что у каждого их 40 экспонатов является свидетелем своей эпохи и, разумеется, имеет свою историю.

Выставка «Холодное оружие трех эпох» открыта можно будет познакомиться на экспозиции «Холодное оружие трех эпох» в ретрокинотеатре «Украина». Посетители также увидят новое книжное музейное издание «Холодное оружие», презентованное во время открытия выставки.

Осмотреть выставку можно до 2 апреля, вход свободный.