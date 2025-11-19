Мошенники работают по шаблонам

Севастопольцы за один день лишились суммарно почти 290 тысяч рублей.

Мошенники продолжают использовать отработанные схемы обмана. Только за сутки жертвами преступников стали четыре местных жителя, а общий ущерб составил почти 290 тысяч рублей.

Все случаи демонстрируют типичные сценарии, которые продолжают приносить преступникам доход, объяснили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Звонок «сотрудника спецслужб»

24-летний мужчина перевел 139 600 рублей мнимому сотруднику ФСБ, который потребовал «декларировать денежные средства».

22-летний молодой человек лишился 49 000 рублей после звонков от лже-сотрудников Госкомнадзора и ФСБ, убедивших его пройти «проверку на неучастие в спонсировании терроризма».

Мнимые покупки и заработок

50-летний мужчина потерял 71 280 рублей при попытке купить листогиб через торговую интернет-площадку.

33-летняя женщина перевела 29 669 рублей неизвестному, предложившему ей заработок в интернете через мессенджер.

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не требуют перевода денег по телефону. При совершении онлайн-покупок рекомендуется пользоваться только проверенными площадками с безопасными способами оплаты.

При любых подозрительных ситуациях необходимо обращаться в полицию по номеру 102.