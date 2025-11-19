Главная Новости Происшествия Криминал

Мошенники работают по шаблонам

Рябов Михаил

Севастопольцы за один день лишились суммарно почти 290 тысяч рублей.

Мошенники продолжают использовать отработанные схемы обмана. Только за сутки жертвами преступников стали четыре местных жителя, а общий ущерб составил почти 290 тысяч рублей.

Все случаи демонстрируют типичные сценарии, которые продолжают приносить преступникам доход, объяснили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Звонок «сотрудника спецслужб»

24-летний мужчина перевел 139 600 рублей мнимому сотруднику ФСБ, который потребовал «декларировать денежные средства».

22-летний молодой человек лишился 49 000 рублей после звонков от лже-сотрудников Госкомнадзора и ФСБ, убедивших его пройти «проверку на неучастие в спонсировании терроризма».

Мнимые покупки и заработок

50-летний мужчина потерял 71 280 рублей при попытке купить листогиб через торговую интернет-площадку.

33-летняя женщина перевела 29 669 рублей неизвестному, предложившему ей заработок в интернете через мессенджер.

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не требуют перевода денег по телефону. При совершении онлайн-покупок рекомендуется пользоваться только проверенными площадками с безопасными способами оплаты.

При любых подозрительных ситуациях необходимо обращаться в полицию по номеру 102.

