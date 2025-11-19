Кабель стоимостью 400 тысяч рублей сбыли за семь тысяч

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, 21-летний таксист и его 23-летний приятель решили быстро заработать проверенным и простым способом. Ночью на стройке они отмотали 150 метров с катушки с силовым кабелем, погрузили в салон арендованной машины и уехали.

В укромном месте сообщники распилили добычу «болгаркой», вытащили медную сердцевину кабеля и сдали в пункт цветмета. Полученные чуть более семи тысяч рублей поделили по-братски и сразу потратили.

О пропаже кабеля стоимостью 400 тысяч рублей заявил в полицию директор строительной компании. Оперативники Управления уголовного розыска УМВД вместе с коллегами из ОМВД России по Гагаринскому району «размотали клубок» и задержали приятелей.

Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Металлистам грозит до пяти лет лишения свободы.