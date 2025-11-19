Фильмы, спектакли и мюзиклы создадут на гранты

Шесть севастопольских некоммерческих организаций стали победителями первого конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию своих творческих проектов они в сумме получат 30 млн рублей.

Самый дорогостоящий культурный проект — «Созидатели России». Просветительский центр «Русский маяк» получил на него девять миллионов рублей. Проект переводит духовно-нравственные ценности в язык креативных индустрий и современного искусства, делая наследие героев прошлого (Пушкина, Менделеева, Гагарина и других) живым ресурсом для личного и коллективного развития. Через игровые сценарии, медиаформаты, челленджи, конкурсы и образовательный лекторий в Новом Херсонесе молодежь будут вовлекать в осмысленное творческое взаимодействие с отечественной традицией.

По семь миллионов рублей на реализацию культурных проектов «Севастополь. Музыка Победы» и «Первая оборона Севастополя. Жизнь осажденного города» получили Российское военно-историческое общество и Севастопольский военно-исторический клуб соответственно.

«Севастополь. Музыка Победы» — совместный проект Российского военно-исторического общества и военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии РФ предусматривает серию концертов и дефиле военного оркестра в общегородских мероприятиях. Грантовая поддержка даст возможность военному оркестру Севастопольского полка Росгвардии принять участие в фестивале «Спасская башня» в Москве.

Создание документально-постановочного фильма «Первая оборона Севастополя. Жизнь осажденного города» решает задачу сохранения исторической памяти и просвещения юных россиян. Фильм должен пробудить у зрителя гордость за подвиг предков, прославивших на весь мир русский Севастополь. Показы обещают проводить с участием творческой группы, историков.

Традиционный победитель грантовых конкурсов — Организация поддержки театральной деятельности «Ах! Театр» выиграла 3,75 млн рублей на постановку спектакля «Переполох в королевстве». Детский спектакль должен вписаться в «культурный код» традиционных российских ценностей и устоев.

Общественная организация многодетных семей «Нас много» получила грантовую поддержку в 2,12 млн рублей на постановку «Мировое приключение. Краски континентов». Детский мюзикл сформирует у подрастающего поколения уважение к культурному многообразию мира и укрепит патриотизм.

Самый скромный грант — 850 тысяч рублей получил индивидуальный предприниматель Юрий Панков. Творческая концепция его семейного проекта «Наши корни в ремесле» опирается на «глубокое знакомство аудитории со столярным ремесленничеством через проведение тематических мастер-классов» художественной росписи по дереву.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) — это грантовый конкурс, который поддерживает проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий. По итогам конкурса в этом году ПФКИ поддержал более 800 проектов из 86 регионов страны.