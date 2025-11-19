Девушка украла пистолет и патроны

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Севастополя. Девушка обвиняется в хищении оружия и боеприпасов.

Предварительным следствием установлено, что в октябре текущего года, находясь в ночное время дома у малознакомого мужчины, обвиняемая, похитила сумку с пистолетом и патронами к нему.

Она была установлена и задержана сотрудниками полиции. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд , сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.