Хотят украсить деревья и оградить от сорняков

Щербакова Евгения

Появившиеся вокруг деревьев «приствольные» металлические круги имеют чисто декоративное значение. Они нужны исключительно как контур для последующего формирования рисунка из крашеной мульчи или гальки.

Так севастопольский дендролог Дмитрий Диденко прокомментировал нынешний вид платанов на проспекте Гагарина.

По словам эксперта, насыпная мульча необходима для для борьбы с сорняками. С этой же целью приствольный грунт у основания деревьев закрыли слоем агроволокна.

— На агроволокно в промежутках между кругами уложат разноцветную кору или гальку. Очевидно, устали бороться с сорняками, — пояснил дендролог.

По его словам, агроволокно является препятствием для распространения сорняков, и, несмотря на то, что пропускает воду и воздух, оно одновременно оказывает негативное влияние на почвенные микроорганизмы.

