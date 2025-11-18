И во время ликвидации должны работать

Собственно, изначально вопрос был задан читателями «Севастопольской газеты», чьи дома должны обслуживаться данной управляющей компанией. ГУПС «УК «Инкерман» уже третий год находится в явно затянувшейся стадии ликвидации, и на этом основании не обслуживает относящиеся к ней дома. Разобраться в обстоятельствах, сложившихся с их управляющей компанией, газету попросили еще в начале июня 2025 года. Читателей интересовали причины, по которым ликвидируется ГУПС, и причины, по которым его нельзя просто реорганизовать. Почему процесс продолжается так долго? Регламентированы ли сроки для такой процедуры, и когда планируется ее завершить?

Но самый волнующий вопрос — влияет ли процедура ликвидации на предоставление услуг по управлению многоквартирными домами (МКД) в Инкермане? Кто в такой ситуации должен оказывать услуги по содержанию МКД? Как после ликвидации будет выбираться новая УК? Кто должен управлять домами в переходный период?

Полгода на ответ

Все эти вопросы «Севастопольская газета» в форме информационного запроса 7 июня адресовала департаменту городского хозяйства. Но вместо положенных по закону семи дней, ответ пришлось ждать полгода. Разъяснение по поводу УК «Инкерман» были получены после жалобы в прокуратуру, которая напомнила руководству департамента об обязанности предоставлять запрашиваемую информацию в срок. Для большей убедительности и с целью устранения выявленных нарушений даже было внесено представление на имя и.о.директора горхоза.

Решайте сами

В результате, 14 ноября из департамента наконец-то сообщили, что «нахождение управляющей компании в стадии ликвидации не влияет на исполнение ГУПС «УК «Инкерман» полномочий в части обслуживания многоквартирных домов».

«В настоящее время на территории города Инкерман, поселков Сахарная Головка и Штурмовое осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами две управляющие компании со стопроцентным государственным участием, это ГУПС «УК «Инкерман» и АО «УО»Инкерман-сервис», — говорится в ответе.

В том же письме сообщается, что согласно действующему законодательству, многоквартирные дома управляются УК, если собственники не приняли решение о способе управления МКД как непосредственное управление. Они должны принять решение об избрании управляющей компании на общем собрании собственников. Если же такое решение собственниками не принято, УК определяется в рамках открытого конкурса, проводимого департаментом.

Интересно, что большая часть поставленных читателями перед департаментом вопросов так и осталась без ответа.