Сроки обучения в вузах России сделают разными

Будущие инженеры, врачи, учителя будут учиться пять лет, на профессии в сфере туризма и гостеприимства — четыре года. Студенты «более сложных и наукоемких» направлений — шесть лет.

В рамках перехода к новой модели высшего образования в России с 2026-2027 учебного года сроки обучения в вузах по новой системе будут разными. Этот параметр будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по специальности, сообщила пресс-служба Минобрнаука РФ.

По данным министерства, короткие четырехлетние программы предусмотрены для сферы туризма и индустрии гостеприимства, а также информационных технологий. Пять лет будут учиться будущие инженеры, врачи и учителя. Шестилетний период будет утверждён для «более сложных и наукоемких» направлений типа «Востоковедение» и «Африканистика».

По сообщению Минобрнауки, ведущие вузы страны начнут переход на новую систему образования еще раньше — в 2026-2027 учебном году. В пилотном проекте новой системы участвуют такие вузы, как Московский авиационный институт, университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и другие.

Новая система подразумевает отказ от двухступенчатой Болонской системы высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

В рамках проекта в российских вузах устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем от четырех до шести лет, в магистратуре — от одного года до трех лет.

Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами рынка, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда.