Рекомендуют оформить самозапрет на новые договоры связи
Гражданам страны рекомендуют поставить запрет на оформление таких договоров. Для севастопольцев рекомендация исходит от департамента цифрового развития.
Как рассказал «Севастопольской газете» сотрудник департамента, начальник отдела отраслевого развития связи Василий Суханов, предложение инициировано Минцифры и направлено на защиту интересов граждан.
С 1 ноября вступил в силу федеральный закон о запрете для граждан иметь более 20 сим-карт. Для иностранцев или граждан без гражданства вводится ограничение – не более 10 сим-карт.
По словам В.Суханова, из дополнительных нововведений есть такое: граждане могут, зайдя на портал Госуслуг, поставить самозапрет на новые договоры связи. Это делается такой же процедурой, как и самозапрет на кредиты. В этом случае, гражданин будет уверен, что ни один оператор связи по его паспорту не заключит договор на услуги связи.
Чтобы узнать о наличии у вас сим-карт, нужно зайти на портал Госуслуг, в свой профиль, и в разделе сим-карт посмотреть, какие номера там зарегистрированы. Подтвердить, что эти сим-карты действующие и выяснить, нет ли чужих.
— Почему это важно сделать?
— Потому что сим-карты уже стали не просто средством связи, а еще и инструментом мошенничества. Думаю, что все граждане подверглись различным несанкционированным звонкам и спам-рассылкам.
Кроме того, сейчас участились случаи мошенничества с «фиксированных» мобильных телефонов. Хочу призвать севастопольцев, чтобы при поступлении любых непонятных звонков из якобы госорганов, полиции, Роскомнадзора, они не сообщали персональные данные, а также не открывали никакие несанкционированные ссылки, полученные в смс-сообщениях.
Подобные действия могут привести к загрузке на телефонное устройство программ, позволяющих злоумышленникам получить доступ к информацию с экрана, личной переписке, и в конце концов, к банковской информации. Поэтому еще раз напомню: «Никому и никогда не сообщайте коды из смс, это позволит сохранить ваги деньги и спокойствие!»
— Что делать, если обнаружится неизвестный номер?
— В этом случае, можно воспользоваться функцией «заблокировать». У некоторых операторов, помимо блокировки, есть клавиша позволяющая расторгнуть договор. Команда о блокировке будет передана оператору связи в течение 24 часов, после чего номер будет заблокирован, и лишит мошенников возможности совершать противоправные действия.
— Как дополнительно защитить себя от мошенников?
— Всегда рекомендую заблокировать смартфон любым доступным способом: графическим ключом, отпечатком пальца, набором цифр. Самый простой четырехзначный набор цифр затруднит злоумышленникам доступ к телефону. Важно также понимать, что коды и пароли доступа на телефоне надо менять хотя бы раз в полгода, в идеале — раз в месяц, чтобы защитить хранящуюся в телефоне информацию.
— Зачем нужны сим-карты для детей?
— Современные дети весьма продвинуты с точки зрения цифровых устройств. Поэтому Минцифры разрабатывают механизмы по выдаче детям специальных сим-карт. Они, в частности, дадут родителям возможность контролировать, где, с кем, когда и в каком объеме общается ребенок. Родители также могут ставить ограничения на пользование определенными интернет-ресурсами.
Очень важный механизм — геопозиционирование. При определенных условиях, родители могут получить доступ к местонахождению ребенка. Практика показывает, что в случае пропажи детей, оперативность отработки запроса у оператора связи и получение информации требует некоторой времени. Но, если родители имеют онлайн доступ к геолокации ребенка, это время можно существенно сократить. Благодаря наработкам Минцифры разработка детских сим-карт в том виде, в котором мы хотели бы их видеть у пользователей, сейчас находятся в приоритете у всех крупных операторов связи.
— Вернемся к самозапрету. Сколько севастопольцев уже его установили?
— С 1 сентября в Севастополе около 70 пользователей поставили себе такой самозапрет на Госуслугах. Никакого плана по этому показателю нет, но гражданам, которые понимают, что они не будут в ближайшее время заключать договоры с операторами связи, лучше это сделать. Тем более, что снятие самозапрета при необходимости можно сделать, обратившись в МФЦ.