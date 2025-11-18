Рекомендуют оформить самозапрет на новые договоры связи

Как рассказал «Севастопольской газете» сотрудник департамента, начальник отдела отраслевого развития связи Василий Суханов, предложение инициировано Минцифры и направлено на защиту интересов граждан.

С 1 ноября вступил в силу федеральный закон о запрете для граждан иметь более 20 сим-карт. Для иностранцев или граждан без гражданства вводится ограничение – не более 10 сим-карт.

По словам В.Суханова, из дополнительных нововведений есть такое: граждане могут, зайдя на портал Госуслуг, поставить самозапрет на новые договоры связи. Это делается такой же процедурой, как и самозапрет на кредиты. В этом случае, гражданин будет уверен, что ни один оператор связи по его паспорту не заключит договор на услуги связи.

Чтобы узнать о наличии у вас сим-карт, нужно зайти на портал Госуслуг, в свой профиль, и в разделе сим-карт посмотреть, какие номера там зарегистрированы. Подтвердить, что эти сим-карты действующие и выяснить, нет ли чужих.

— Почему это важно сделать?

— Потому что сим-карты уже стали не просто средством связи, а еще и инструментом мошенничества. Думаю, что все граждане подверглись различным несанкционированным звонкам и спам-рассылкам.

Кроме того, сейчас участились случаи мошенничества с «фиксированных» мобильных телефонов. Хочу призвать севастопольцев, чтобы при поступлении любых непонятных звонков из якобы госорганов, полиции, Роскомнадзора, они не сообщали персональные данные, а также не открывали никакие несанкционированные ссылки, полученные в смс-сообщениях.

Подобные действия могут привести к загрузке на телефонное устройство программ, позволяющих злоумышленникам получить доступ к информацию с экрана, личной переписке, и в конце концов, к банковской информации. Поэтому еще раз напомню: «Никому и никогда не сообщайте коды из смс, это позволит сохранить ваги деньги и спокойствие!»

— Что делать, если обнаружится неизвестный номер?

— В этом случае, можно воспользоваться функцией «заблокировать». У некоторых операторов, помимо блокировки, есть клавиша позволяющая расторгнуть договор. Команда о блокировке будет передана оператору связи в течение 24 часов, после чего номер будет заблокирован, и лишит мошенников возможности совершать противоправные действия.

— Как дополнительно защитить себя от мошенников?

— Всегда рекомендую заблокировать смартфон любым доступным способом: графическим ключом, отпечатком пальца, набором цифр. Самый простой четырехзначный набор цифр затруднит злоумышленникам доступ к телефону. Важно также понимать, что коды и пароли доступа на телефоне надо менять хотя бы раз в полгода, в идеале — раз в месяц, чтобы защитить хранящуюся в телефоне информацию.

— Зачем нужны сим-карты для детей?

— Современные дети весьма продвинуты с точки зрения цифровых устройств. Поэтому Минцифры разрабатывают механизмы по выдаче детям специальных сим-карт. Они, в частности, дадут родителям возможность контролировать, где, с кем, когда и в каком объеме общается ребенок. Родители также могут ставить ограничения на пользование определенными интернет-ресурсами.

Очень важный механизм — геопозиционирование. При определенных условиях, родители могут получить доступ к местонахождению ребенка. Практика показывает, что в случае пропажи детей, оперативность отработки запроса у оператора связи и получение информации требует некоторой времени. Но, если родители имеют онлайн доступ к геолокации ребенка, это время можно существенно сократить. Благодаря наработкам Минцифры разработка детских сим-карт в том виде, в котором мы хотели бы их видеть у пользователей, сейчас находятся в приоритете у всех крупных операторов связи.

— Вернемся к самозапрету. Сколько севастопольцев уже его установили?

— С 1 сентября в Севастополе около 70 пользователей поставили себе такой самозапрет на Госуслугах. Никакого плана по этому показателю нет, но гражданам, которые понимают, что они не будут в ближайшее время заключать договоры с операторами связи, лучше это сделать. Тем более, что снятие самозапрета при необходимости можно сделать, обратившись в МФЦ.