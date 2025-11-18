НДС повысят, льготы сохранят

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, а также отдельные законодательные акты РФ.

НДС будет повышен с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

Профильный комитет парламента постарался сделать все, чтобы предложения, высказанные представителями деловых союзов, были не только услышаны, но и реализованы. В частности, к тексту проекта закона ко второму чтению одобрены поправки, направленные на смягчение условий применения специальных налоговых режимов. Снижение порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения и применения патентной системы будет поэтапным: в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн рублей, начиная с 2028 года — 10 млн рублей. Переходный период позволит малому бизнесу адаптироваться к новым правилам. В первоначальном законопроекте порог уплаты НДС начинался уже с 10 млн рублей, причем по результатам дохода 2025 года.

Предложено сохранить налоговые льготы для IT и радиоэлектронной промышленности. Одновременно — ввести налоговые льготы для граждан.

Кроме того, Госдума одобрила налог для букмекеров в 7% с разницы между ставками и выигрышами и ужесточила налоговые условия для иноагентов, включая введение для них единой ставки НДФЛ в 30%.