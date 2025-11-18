На Античной дороге устроят историко-культурный променад

Историко-культурный променад создадут власти Севастополя на части древней хоры Херсонеса Таврического, сохранив древние памятники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Мы получим полномочия на ведение работ в двух районах города: часть хоры Херсонеса (сельскохозяйственная территория древнего города — прим. ТАСС), примыкающая к строящейся дороге на Античном проспекте, будет передана из федеральной собственности — городу. Мы проведем здесь археологические исследования и в дальнейшем создадим рекреационную зону: облагородим территорию с учетом археологического ландшафта, сохранив древние памятники. По сути, мы создадим здесь историко-культурный променад, а заодно решим долгоиграющую проблему с разделением микрорайона на две части», — написал губернатор в соцсетях.

Археологические раскопки на Античном проспекте поручат Севастопольскому университету под кураторством специалистов музея Древнего Херсонеса.

Губернатор добавил, что федеральные эксперты уточнили градостроительные правила и регламентные участки достопримечательного места Древний город Херсонес Таврический, крепости Чембало и Каламита. Это позволит собственников земельных участков в СНТ оформить права на ранее возведенные объекты, которые не могли оформить в силу несоответствия режиму или требованиям, например, в районе СТ «Черноморец-2», СНТ «Рябинушка», СТ «Скала-2».

Сделают остановку на Сапун-горе

Второй объект в федеральной собственности, который будет передан городу, — земельный участок на Сапун-горе. Здесь будет оборудована полноценная парковка и остановка общественного транспорта. По обоим объектам старт работ планируется на 2026 год, сообщил М.Развожаев.