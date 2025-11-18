Мусорный экотехнопарк построят в другом месте

Губернатор Михаил Развожаев побывал на комплексе по переработке отходов «Волхонка» в Санкт-Петербурге, чтобы перенять опыт правильного подхода к обращению с ТКО.

«Как и обещал, рассказываю о посещении современного комплекса по переработке отходов «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Мы ведем большую работу по созданию экотехнопарка в Севастополе, и нам важно было изучить петербургский опыт, потому что это тоже город федерального значения», — написал М.Развожаев в соцсети.

По его словам, комплекс «Волхонка» — пример правильного подхода к обращению с ТКО. Здесь нет привычных мусорных полигонов. Отходы проходят тщательную сортировку с использованием высокотехнологичного оборудования. Особое внимание уделяется выделению вторичных ресурсов для повторного использования. Такой подход позволяет не только сократить объем отходов, отправляемых на захоронение, но и создавать полезные материалы.

Опыт Санкт-Петербурга с его современными технологиями станет для Севастополя ориентиром. «Мы будем внедрять лучшие практики, чтобы создать современную, эффективную и экологичную систему обращения с отходами», — пообещал губернатор.

Изменят нормы накопления мусора

Далее М.Развожаев перешел к севастопольским проблемам: «Что касается ситуации в Севастополе, то мы стоим на пороге больших перемен в сфере обращения с отходами».

В ближайшее время будет принято постановление о нормативах накопления твердых коммунальных отходов, что станет еще одним шагом к модернизации системы. После получения всех необходимых согласований и принятия постановления о нормативах планируется проведение повторных общественных слушаний проекта Территориальной схемы.

Построят в другом месте

Губернатор объяснил, почему в Севастополе строительство комплекса по переработке отходов еще не начато. Оказывается, проектно-изыскательские работы на первоначально запланированном участке для строительства экотехнопарка с романтичным названием «Колалл» выявили необходимость значительных дополнительных средств (около двух млрд рублей) из-за сложного рельефа Первомайской балки. Поэтому было принято решение о переносе места размещения объекта. Новое место определено, и мероприятия по строительству экотехнопарка и полигона ТКО будут объединены.

«Мы должны создать экотехнопарк с максимально возможной переработкой отходов, чтобы минимизировать захоронения мусора», — пообещал губернатор.