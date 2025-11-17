Выпускники медицинских вузов будут три года отрабатывать свой бюджетный диплом

Президент Владимир Путин подписал закон , по которому все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми, а выпускники медицинских вузов будут обязаны отработать до трех лет с наставником в медицинских организациях по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Поправки внесены в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ» и вступят в силу с 1 марта 2026 года, за исключением отдельных положений. С этой даты поступить на бюджетное место в ординатуре (послевузовское обучение для получения узкой врачебной специальности) можно будет только при условии заключения целевого договора с медучреждением, в котором врач затем должен отработать. При отсутствии такого договора вуз получает право отчислить ординатора или перевести его на платное обучение. Обязанность заключить договор снимается, если до окончания ординатуры предложения от работодателей не поступили.

В случае нарушения условий — расторжения договора или отказа от отработки — выпускник обязан будет компенсировать затраты на обучение не менее чем за год. Ответственность предусмотрена и для медорганизаций: им грозят штрафы, если после окончания ординатуры они откажутся трудоустроить своего целевика. Новые правила распространяются только на тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.

Закон также вводит новый этап в карьере врача — наставничество сроком до трех лет. Оно будет обязательным для всех выпускников медицинских вузов (завершивших специалитет или ординатуру), впервые прошедших первичную аккредитацию, которая необходима для получения права работать врачом. Введенные изменения затронут тех, кто сейчас учится на шестом курсе или проходит ординатуру.