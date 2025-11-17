В пять сел Байдарской долины в 2026 году придет газ

Долгожданное голубое топливо должно появиться в домах жителей Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового.

Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил заместителю председателя Правительства России Александру Новаку. На встрече в Москве обсуждалась реализация госпрограммы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя.

«Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%», — написал в социальных сетях М.Развожаев, комментируя встречу с зампредом.

Финальные испытания газопровода на герметичность и прочность проведут в ближайшее время. После чего начнутся пусконаладочные работы в Терновке.

Газопровод низкого давления в селе Россошанка сдали в сентябре 2025 года, в Родниковом и Передовом — в планах до конца года. В Тыловом, Широком, Озерном и Подгорном (его губернатор не упомянул) строительство газопроводов завершено в 2025 году.

Проектная документация объектов газификации Байдарской долины утверждена правительством Севастополя в декабре 2018 года. Работы должны были завершить до конца 2023 года.