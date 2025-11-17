Уроки рисования длиною в жизнь

В Севастопольском центре культуры и искусств 14 ноября состоялось открытие художественной выставки «Подруги»: представлено порядка 60 графических и живописных работ преподавателей городской художественной школы Елены Соповой и Зинаиды Гурьевой.

Это выставка двух художниц-педагогов, чья дружба длится более четырех десятилетий.

— Выставка называется «Подруги», потому что мы знаем друг друга более 40 лет. В 1971 году мы стали ученицами художественной школы. Тогда школа только переехала на улицу Ленина из школы №34, где находилась ранее. Мы занимались в одном классе и подружились. Затем поступили в разные институты, но постоянно общались, — рассказывает Е.Сопова.

Это отчет о пройденном жизненном и творческом пути, размышление о смыслах, заложенных еще в юности их главным учителем, Михаилом Михайловичем Гурьевым, чьи уроки оставались для них ориентиром несмотря на московское образование.

Поражает широта талантов и глубина этих художниц. Зрителю представлены произведения разных форматов и жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, композиционные, жанровые работы, иллюстрации — гравюры, карандашные зарисовки, живописные полотна.

Новое увлечение Е.Соповой — рисование цветными карандашами. В экспозиции серия ее автопортретов, выполненных в этой технике.

З.Гурьева объясняется в любви и к графике и к живописи. «Предпочтений нет!» — заявляет она.

— Это уникальная выставка, которая выбивается из общего потока легких, непринужденных, не располагающих к размышлению выставок последних лет. Очень вдумчивые художницы, с большим жизненным опытом, — поделилась впечатлениями севастопольская писательница Ольга Ковалик. Она обратила внимание на центральную часть экспозиции, где представлены совместные работы авторов. По ее мнению, здесь каждый сюжет имеет библейское прочтение.

— Картина «Три сестры» — не просто три сестры — это Троица. Там внизу изображена собака, но это же библейский лев! Картина «Влюбленные» — это «Похищение Европы»! Меня покорил портрет пожилой женщины. Знаете почему? В последнее время я тоскую по настоящим русским старухам, с натруженными руками и мудрыми лицами. Мы сейчас стали такие наманикюренные, изнеженные. Эта выставка дает возможность найти на полотнах символы, которые в последнее время встречаются крайне редко. Теперь все какое-то поверхностное, пустое, а эти произведения — мощные, осмысленные! — считает О.Ковалик.

Творчество Е.Соповой и З.Гурьевой — глубокое созерцание предмета, пространства, изучение и всматривание в себя. Возможно, поэтому их картины имеют сильное эмоциональное воздействие.

Выставка работает до 30 ноября. Вход свободный, но по паспорту.