Судятся с департаментом архитектуры

Православный приход, расположенный на территории Первой горбольницы Севастополя, пытается через суд узаконить здание своего храма.

Православный приход храма во имя святого Луки Крымского Севастополя Симферопольской и крымской епархии Русской православной церкви Московский патриархат подал в Арбитражный суд иск к городскому департаменту архитектуры.

Иск был принят к рассмотрению 4 апреля 2025 года. Приход просит признать права собственности на три объекта недвижимости: нежилые здания площадью 48,4, 44,97 и 54,11 кв м для религиозного обслуживания. Истец добивается решения, которое стало бы основанием для внесения сведений о перечисленных объектах в Единый государственный реестр недвижимости.

Суд принял исковое заявление к судебному производству и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц департамент по имущественным и земельным отношениям, Севреестр, а также Севгосстройнадзор.

30 мая судебное разбирательство было отложено для проведения строительно-технической экспертизы, которая должна ответить на вопросы о соответствии объектов капстроительства: требованиям строительных, санитарных, противопожарных, градостроительных и других норм. Не нарушает ли строительство данных зданий права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает ли строительство данных зданий угрозу жизни и здоровью граждан. Еще один вопрос касается законности расположения объектов капстроительства в границах земельного участка с кадастровым номером 91:03:001012:989, площадью 540 кв.м, а также владения данным земельным участком. Результаты экспертизы необходимо было представить в Арбитражный суд до 28 июля.

Приостановили

К указанной дате результаты экспертизы в суд не поступили. Поэтому было принято решение приостановить судебное производство и назначить судебную экспертизу, которую выполнит ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ».

Ранее поставленные вопросы дополнили еще одним — о необходимости предоставить результаты измерения уровня шума в отделениях травматологии, кардиологии, гинекологии, а также пищеблока во время целевого использования колокольни.

Судом истребована проектная документация на строительство, а также результаты визуального обследования храма. Для проведения судебной экспертизы производство по делу приостановили до 31 октября с формулировкой, «что вопрос о возобновлении производства по делу раньше установленного судом срока может быть рассмотрен по заявлению лица, участвующего в деле».

По состоянию на 17 ноября иной информации по делу нет.

Построили молитвами при помощи меценатов

Сайт Севастопольского благочиния сообщает, что «на территории Первой городской больницы имени Н.И.Пирогова возник чудесный храм, освященный в честь выдающегося врача-хирурга и духовного деятеля Архиепископа Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Строительство храма стало возможным благодаря молитве православных севастопольцев, а также объединению усилий благочинного Севастопольского округа отца Сергия Халюты и меценатов Сергея Заборского и Павла Лебедева».

Храм заложили 7 июня 2012 года и построили всего за четыре месяца.

Это первая церковь в Севастополе, которая размещается на территории лечебного учреждения.