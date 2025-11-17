Объясните детям основы безопасности

Задача — не запугать детей, а научить их быть осторожными. Эти простые правила могут спасти жизнь.

В повседневной жизни можно столкнуться с ситуацией, когда на улице, в транспорте, в парке или в торговом центре обнаружилась необычная, подозрительная или не имеющая явного владельца вещь: сумка, рюкзак, коробка, пакет, электронное устройство, игрушка. Такие находки, даже если они кажутся безобидными, могут представлять угрозу.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю призывает родителей усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних во время их пребывания на улице: «Проведите с детьми беседу и строго предупредите их о соблюдении важного правила: НИЧЕГО НЕ ПОДНИМАТЬ С ЗЕМЛИ И НЕ ТРОГАТЬ НАЙДЕННЫЕ НА УЛИЦЕ ПРЕДМЕТЫ».

Что нужно объяснить ребенку:

— никогда не поднимай ничего с земли — ни игрушки, ни деньги, ни свертки, ни другие предметы. Даже если вещь красивая или интересная — она может быть опасной;

— не трогай и не передвигай найденные предметы;

— не бери у незнакомых людей сумки, свертки, игрушки или другие предметы.

Сразу сообщи взрослому, если увидел, что-то подозрительное:

— предмет, лежащий на земле или спрятанный среди растений;

— чужую сумку, коробку или пакет в необычном месте;

— что-то странное в подъезде, на площадке, во дворе или в детском саду;

— отойди на безопасное расстояние от незнакомого предмета и жди, пока подойдёт взрослый;

— скажи об этом любому взрослому человеку (сотруднику полиции, охраннику, учителю, воспитателю, прохожему, водителю общественного транспорта), если рядом нет родителей или позвони по известным номерам специализированных служб.

На что обратить внимание (признаки опасности):

— провода, изолента, скотч, небольшие антенны;

тиканье часов или щелчки;

— растяжки из проволоки, лески, верёвки или шпагата;

— необычное размещение предмета (например, сумка в кустах или под скамейкой).

Родители, объясните ребенку, что запрещено не только брать в руки предметы, но и пинать, передвигать, вскрывать или разбирать. Подобные находки могут быть преднамеренно оставлены в местах скопления людей, рядом со школами, детскими садами и игровыми площадками с целью причинения вреда.

Что еще важно донести до детей

Никто не будет ругать за «ложную тревогу». Лучше сто раз перестраховаться, чем один раз ошибиться.

Объясните, что «опасный предмет» не обязательно выглядит как бомба из фильма. Это может быть красивая коробка, пакет, банка или связка купюр.

Проиграйте эти ситуации дома. Спросите: «Что ты сделаешь, если увидишь на детской площадке красивый рюкзак?» или «Как поступишь, если перед тобой упадет кошелек из чужого кармана?» Это поможет информации усвоиться.

Задача — не запугать детей, а научить их быть осторожными. Эти простые правила могут спасти жизнь.

Телефоны для экстренных случаев:

• Единый номер экстренных служб: 112;

• Телефонная линия «Ребенок в опасности» Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю: 8(3652)79-97-22 или 123.

Замаскированная взрывчатка

На детской площадке в подмосковном городе Красногорск 11 ноября 10-летний мальчик поднял коробку с прикрепленной к ней купюрой. Внутри свертка оказалось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 грамм тротила с гвоздями и металлическими фрагментами. Ребенку разорвало кисть.

Пострадавшего оперировали более 6 часов. На его правой руке удалось спасти только мизинец.

Следком завел уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Причастных к преступлению ищут.